Коломна получила звание «Город музейного туризма» России

«Коломна продолжает развивать свою туристическую привлекательность. Число туристов, посещающих наш город, неизменно растет, так, за новогодние праздники в 2026 году мы приняли на 21 тысячу больше гостей, чем годом ранее. Постоянно увеличивается количество музеев и других мест отдыха, открываются новые арт-пространства, например, свечная студия, второй проект музея-мануфактуры „Душистыя Радости“ — „Игрушечная“, „Кружечный двор“, совместный проект с библиотеками Коломны „Изба-читальня“. После масштабного благоустройства возобновил свою работу вэйк-парк, открылись новые рестораны. Также за прошлый год, результаты которого оценивались при присуждении премии, на территории Коломны и Озер прошло 13 фестивалей федерального и регионального уровня, что не могло не привлечь в округ еще большее количество туристов. Среди самых ярких и многочисленных событий: „Шкинь-опера“, „Ткань Озер“, „Спаржа“, „Рябинушка“», — рассказали 3 марта в управлении по культуре и туризму администрации городского округа Коломна.

Добавим, что на участие во Всероссийской премии «Туристические города» было подано 387 проектов. В финал премии прошли 195 проектов из 102 городов и 60 регионов России.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.