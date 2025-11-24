Коломенско-Зарайский музей-заповедник восстанавливает традиционный женский костюм

«Традиционный зарайский костюм — это артефакт огромного пласта народной культуры, в котором собраны представления об окружающем мире, этические представления, эстетические представления основной массы русских людей. Так сложилось, что этот костюм в оригинальных деталях не сохранился ни в одной коллекции музеев, ни в Рязанском музее, ни в Российском этнографическом музее, ни, к сожалению, в музее Зарайска. Сегодня, когда мы приходим в музеи, мы зачастую видим костюмы довольно поздние, которые были созданы уже после промышленного переворота. Нас же интересует традиционный костюм, который в наименьшей степени претерпел изменения, связанные с первой волной массовой культуры, которую подарил нам промышленный переворот. Обратившись к тем артефактам, которые сохранились в собрании Зарайского музея и Рязанского музея, мы пришли к тому, что можем сегодня представить этот костюм максимально приближенным к той традиции, которая здесь бытовала, но, к сожалению, была утрачена уже в середине XIX века. Мы его представляем в том числе и для того, чтобы проиллюстрировать тему Достоевского в Зарайске», — отметил директор Коломенско-Зарайского музея-заповедника Кирилл Кондратьев.

Этот костюм был частью того культурного мира, свидетелем которого в юности стал Ф. М. Достоевский, проводивший летние месяцы в усадьбе Даровое, расположенной в нескольких верстах от Зарайска. Проект позволяет по-новому раскрыть тему пребывания писателя на подмосковной земле и глубже представить его соприкосновение с культурой русского народа. В 2021 году открылся Музей-усадьба Ф. М. Достоевского «Даровое», где в 1830-е годы будущий автор «Братьев Карамазовых» познакомился с крестьянским бытом, бытовой эстетикой и традициями — в то время народный костюм еще активно использовался и, безусловно, оставил след в его художественной памяти.

Праздничный костюм Зарайского уезда ранее не был полностью представлен ни в одном музейном собрании России. Его реконструкция стала возможна благодаря совместному исследованию мастеров научной реконструкции костюма, а также специалистов Коломенско-Зарайского государственного музея-заповедника и Рязанского историко-архитектурного музея-заповедника. Воссоздан праздничный поневный комплекс замужней крестьянской женщины, включающий рубаху, поневу, бисерные украшения и другие ключевые элементы.

Уже совсем скоро костюм будет представлен в этнографическом разделе постоянной экспозиции Коломенско-Зарайского государственного музея-заповедника. Предметный комплекс дополнит мультимедиа — видеопрезентация, демонстрирующая трудоемкие техники создания элементов костюма, зафиксированные во время реализации проекта. Это позволит посетителям увидеть не только итоговый результат, но и сам процесс изготовления.

Показ традиционного народного костюма — один из наиболее выразительных способов представить локальную идентичность. Интеграция таких «культурных кодов» в музейную экспозицию и просветительскую деятельность способствует расширению интереса публики и позволяет по-новому осмыслить культурное наследие Зарайского края. Созданный костюм и сопровождающий его видеоматериал войдут в постоянную экспозицию музея на длительный период.

Проект «Забытый образ — Зарайская Жар-птица», реализованный при участии АНО «Мой Зарайск», поддержке Министерства информации и молодежной политики Московской области и Фонда Президентских грантов, стал важным шагом в создании новых культурных смыслов для Зарайска. Кроме научной реконструкции Зарайского костюма, он объединил лекции, встречи и исследовательские активности, направленные на переоценку и раскрытие культурного потенциала города.

