Коллективы из Подмосковья вышли в финал Всероссийского конкурса

Два коллектива из Московской области стали финалистами Всероссийского фестиваля-конкурса любительских творческих коллективов. Первый очный этап завершился 23 марта, финал пройдет в мае в Туле, сообщает пресс-служба Министерства культуры и туризма Московской области.

Первый очный этап Всероссийского фестиваля-конкурса любительских творческих коллективов завершился 23 марта. По итогам межрегионального отборочного видеотура в номинации «Традиции» в число 60 финалистов вошли два представителя Подмосковья.

В финал прошли ансамбль народной музыки «Дмитровские рожечники» Центрального дворца культуры «Созвездие» Дмитровского муниципального округа и народный коллектив «Фольклорный ансамбль «Истоки» центра традиционной русской культуры южного Подмосковья «Истоки» дворца культуры «Октябрь» городского округа Подольск.

В 2026 году на участие в конкурсе подали заявки 262 коллектива. К отбору допускались фольклорные и народно-певческие коллективы, ансамбли традиционного и народного танца, а также оркестры и ансамбли народных инструментов. По итогам зональных смотров определят 20 лауреатов, которые получат гранты по 2 млн рублей. Финал конкурса состоится в мае в Туле.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что власти региона понимают, как важны Дома культуры в маленьких населенных пунктах, особенно закрытых. Он отметил важность творческого развития детей региона.

«Точек притяжения здесь не так много, и ДК становятся местами развития, занятий творчеством, хобби, отдушиной от повседневного быта, рутины. А иногда и местом для общего сбора — просмотра концертов, проведения творческих вечеров», — заявил Воробьев.