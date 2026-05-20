Коллективы из Лобни стали лауреатами фестиваля в Москве

Вокальные коллективы «Почемучки» и «Карамельки» из Дворца творчества «Планета талантов» в Лобне завоевали призовые места на Всероссийском фестивале искусств «Защитникам Родины посвящается...», который прошел 17–18 мая в Капотне, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В фестивале приняли участие воспитанники лобненского Дворца творчества «Планета талантов» под руководством Ирины Родионовой и Гульнары Заляловой. Конкурс направлен на сохранение духовных ценностей, развитие патриотических традиций и поддержку одаренных исполнителей.

По итогам выступлений солистка Елена К. стала лауреатом II степени, Марк Н. — лауреатом III степени. Дуэт Полины Ш. и Варвары М. удостоен звания лауреатов III степени. Ансамбли «Почемучки» и «Карамельки» также получили дипломы лауреатов III степени.

В администрации Дворца творчества поздравили ребят и наставников с успешным выступлением и поблагодарили главу городского округа Анну Кротову за предоставленный автобус для поездки на фестиваль. В Лобне продолжают уделять внимание развитию детского творчества: воспитанники городских объединений регулярно становятся призерами конкурсов разного уровня.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что власти региона понимают, как важны Дома культуры в маленьких населенных пунктах, особенно закрытых. Он отметил важность творческого развития детей региона.

«Точек притяжения здесь не так много, и ДК становятся местами развития, занятий творчеством, хобби, отдушиной от повседневного быта, рутины. А иногда и местом для общего сбора — просмотра концертов, проведения творческих вечеров», — заявил Воробьев.