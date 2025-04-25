Коллективы из Лобни победили в региональном этапе Всероссийского фестиваля

Детский образцовый коллектив хореографический ансамбль «Сувенир» из Лобни стал лучшим на региональном этапе Всероссийского детского фестиваля народного творчества «Наследники традиций», передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Девочки занимаются во Дворце детского и юношеского творчества «Планета талантов» под руководством хореографа Светланы Благовой. На фестивале они победили в номинации «Сценические формы фольклора. Ансамбль. Хореографическое исполнительство».

Достойно представила Лобню и воспитанница Дворца творчества Александра Л. из объединения «Ярмарка мастеров» (педагог Марина Назарова). Она стала лучшей в номинации «Декоративно-прикладное творчество. Традиционная кукла».

Далее лобненцы продолжат борьбу за победу на Всероссийском этапе конкурса.

Дворец детского и юношеского творчества «Планета талантов» находится в Лобне по адресу: ул. Победы, 9.

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