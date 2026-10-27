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Коллективы Дмитровского округа получили шесть наград на «Князевских встречах»

Дмитровские танцоры завоевали шесть лауреатских наград и специальный приз на областном открытом фестивале-конкурсе народного танца «Князевские встречи». Конкурс завершился в Центральном дворце культуры «Созвездие», сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Фестиваль объединил 79 коллективов из 28 муниципалитетов Московской и Тверской областей — более 1000 танцоров от 9 до 30 лет. Участники выступили в номинациях «Сценический русский народный танец», «Танцы народов мира», «Стилизованный русский народный танец» и новой номинации «Сюжетный танец».

Проект носит имя хореографа Александра Степановича Князева, посвятившего более 50 лет развитию народного танца. Фестиваль продолжает его дело, поддерживая самодеятельные коллективы и открывая новые таланты.

Гран-при получил народный хореографический коллектив «Девчата» из Орехово-Зуевского округа за номер «Выхожу и начинаю».

В Дмитровском округе лауреатом I степени стал образцовый ансамбль танца «Сюрприз», также получивший спецприз за профессионализм и педагогическое мастерство. Лауреатами II степени стали образцовый хореографический ансамбль «Задумка», хореографический коллектив «Росинка» и образцовая хореографическая студия «Мозаика». Награды III степени получили хореографическая студия «Первоцвет» и ее мужской класс.

Спецпризы также присудили образцовому хореографическому ансамблю «Сувенир» из Орехово-Зуевского округа — за образное решение номера «Монгольский танец», и народному ансамблю народного танца «Россияночка» — за оригинальность и творческий подход в композиции «Камаринские выкамыры».

««Князевские встречи» традиционно являются настоящим праздником народного творчества, объединяющим артистов и зрителей разных поколений», — отметил глава Дмитровского округа Михаил Шувалов.

Глава округа назвал награды высокой оценкой мастерства дмитровских танцоров и педагогов. Организаторы отметили высокий уровень конкуренции и сильный состав участников.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что власти региона понимают, как важны Дома культуры в маленьких населенных пунктах, особенно закрытых. Он отметил важность творческого развития детей региона.

«Точек притяжения здесь не так много, и ДК становятся местами развития, занятий творчеством, хобби, отдушиной от повседневного быта, рутины. А иногда и местом для общего сбора — просмотра концертов, проведения творческих вечеров», — заявил Воробьев.