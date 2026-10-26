Коллективы Богородского округа выступили на «Театральном поединке»

Коллективы «Воробушки» из Обухово и «Легенда» из Ногинска приняли участие в четвертьфинале областного молодежного проекта «Театральный поединок», который прошел 23–25 октября, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Четвертьфинал «Театрального поединка» состоялся 23–24 октября в культурно-досуговом центре «Заречье» Одинцовского округа и 25 октября в Коломне. За выход в полуфинал боролись 12 творческих коллективов Подмосковья.

Богородский округ представили театральный коллектив «Воробушки» культурного центра «Обухово» и любительское молодежное объединение «Легенда» из Ногинска. Вместе с командами из Дедовска, Жуковского, Ивантеевки, Клина, Котельников и других муниципалитетов они демонстрировали актерские навыки в импровизационных состязаниях. Выступления участников из Богородского округа запомнились зрителям искренностью и творческой энергией.

«От всей души благодарим КДЦ «Заречье» за теплый и прекрасный прием! Зарядились невероятным драйвом, новыми впечатлениями, творческим позитивом и, безусловно, новыми знаниями», — поделились участники.

Проект проходит в седьмой раз. Помимо соревнования, он дает молодежи возможность обменяться опытом, пообщаться с экспертами и лидерами креативной индустрии, найти новые направления для развития.

Участники из Обухово также поблагодарили депутата Богородского округа Владимира Козынченко за комфортабельный автобус. По их словам, поездка до поселка Заречье и обратно не утомила их и позволила в полной мере насладиться творческим днем.

В рамках нацпроекта «Семья» в разных регионах страны открываются пространства для семейного отдыха. А молодым россиянам от 14 до 22 лет доступна Пушкинская карта. Каждый год на нее начисляется 5 000 рублей на билеты в театры, музеи и на концерты, из которых до 2 000 рублей на можно потратить на поход в кино.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что власти региона понимают, как важны Дома культуры в маленьких населенных пунктах, особенно закрытых. Он отметил важность творческого развития детей региона.

«Точек притяжения здесь не так много, и ДК становятся местами развития, занятий творчеством, хобби, отдушиной от повседневного быта, рутины. А иногда и местом для общего сбора — просмотра концертов, проведения творческих вечеров», — заявил Воробьев.