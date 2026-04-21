Коллектив «Матрешки.ру» победил на фестивале в Подмосковье

Вокальный коллектив «Матрешки.ру» из ДК «Чулковский» представил Раменский округ на областном фестивале-конкурсе «Талант без границ» и завоевал призовые места. Очные конкурсные просмотры прошли 18 и 19 апреля, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

На первый тур фестиваля поступило более 1300 заявок со всего Подмосковья. После строгого отбора к участию допустили 500 конкурсантов, в их числе оказался коллектив из Раменского округа.

Выступления оценивало жюри федерального уровня: заслуженный артист РФ Александр Левшин, а также специалисты Федерации педагогов вокального искусства России Анатолий Петров и Анастасия Новичкова.

По итогам конкурса ансамбль старшей группы 12–16 лет с номером «Наука» стал лауреатом I степени. Ева Романкулова получила звание лауреата II степени за исполнение песни «Леди Совершенство». Младший состав ансамбля 8–11 лет с номером «Матрешка» удостоен диплома III степени. Коллективом руководит Карина Джафарова.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что власти региона понимают, как важны Дома культуры в маленьких населенных пунктах, особенно закрытых. Он отметил важность творческого развития детей региона.

«Точек притяжения здесь не так много, и ДК становятся местами развития, занятий творчеством, хобби, отдушиной от повседневного быта, рутины. А иногда и местом для общего сбора — просмотра концертов, проведения творческих вечеров», — заявил Воробьев.