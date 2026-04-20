Коллектив из Богородского округа победил на фестивале в Китае

Хореографический коллектив «Славянка» из Богородского округа 18 апреля вернулся из Китая с победой на Международном этнофестивале «Золотой путь», который проходил с 10 по 17 апреля в Чжанцзяцзе. Артисты трижды стали лауреатами I степени, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Воспитанники центра культуры имени Г. В. Калиниченко приняли участие в фестивале, посвященном перекрестным годам культуры России и Китая. В нем выступили более 300 деятелей культуры и искусства из Китая, России и стран Центральной Азии. Руководит коллективом Анна Козлова.

Ансамбль «Славянка» трижды удостоился дипломов лауреата I степени, а также получил почетные грамоты и благодарственное письмо. По словам участников, Китайская Народная Республика встретила артистов дружелюбно. Коллектив представил российскую культуру, ее многогранность и самобытность. Выступления прошли на площадках у известных достопримечательностей, их показали по местному телевидению и в национальных социальных сетях.

В свободное время участники посетили горы Аватара, прошли по стеклянному мосту, прокатились на пароме и поднялись к Небесным вратам. Артисты также побывали на площади 72 волшебных башен и на чайной плантации, где познакомились с традициями и продегустировали различные сорта чая.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что власти региона понимают, как важны Дома культуры в маленьких населенных пунктах, особенно закрытых. Он отметил важность творческого развития детей региона.

«Точек притяжения здесь не так много, и ДК становятся местами развития, занятий творчеством, хобби, отдушиной от повседневного быта, рутины. А иногда и местом для общего сбора — просмотра концертов, проведения творческих вечеров», — заявил Воробьев.