Танцевальный коллектив «Иллюзия» стал победителем отборочного этапа фестиваля «Город танцует в парках» в Красногорске, передает пресс-служба администрации городского округа.

Ребята представят наш округ на гала-концерте второго сезона губернаторского проекта 7 сентября.

В минувшие выходные Красногорск стал площадкой прекрасного праздника. Наш город принимал у себя Второй областной фестиваль современного танца «Город танцует в парках». Торжественную церемонию открыла Красногорская студия современного танца «Flash Dance».

Танцевальную битву оценивало компетентное жюри в лице хореографа, заслуженного артиста России, художественного руководителя фестиваля Егора Дружинина и победителя 4 сезона проекта «Танцы» хореографа Виталия Уливанова.

На главной сцене городского парка за звание сильнейших боролись танцевальные коллективы Красногорска, Мытищ и Химки.

Победителями по итогам отборочного тура были признаны 2 коллектива: хореографическая студия «Иллюзия» из Красногорска художественный руководитель Маркова Юлия Павловна и школа современного танца «Акварель Dance» из Мытищ.

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