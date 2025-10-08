Коллектив Черноголовской школы искусств выступил в Академии музыки им Гнесиных

В Международный день учителя коллектив Черноголовской детской школы искусств представил музыкально- театральную композицию «Нотная тетрадь Анны Магдалены Бах» в Российской Академии Музыки им. Гнесиных — в честь 100-летия профессора Е. П. Макуренковой, имя которой носит школа. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа Черноголовка.

В программе приняли участие Заслуженный деятель искусств РФ, профессор кафедры специального фортепиано РАМ им. Гнесиных В. Б. Носина и профессор Московской консерватории, Заслуженный деятель искусств РФ В. М. Тропп.

Программу открыла директор школы искусств, заслуженный работник культуры РФ О. С. Агроскина. В приветствии собравшимся Ольга Сергеевна отметила значимые достижения коллектива школы за 60 лет служения искусству.

Украшением программы стало не только театрализованное представление талантливых учеников и преподавателей школы искусств, но и блестящее выступление ее выпускников, ставших известными музыкантами в России и за рубежом: Натальи Махоткиной (фортепиано), Алексея Симакина (альт), Вячеслава Недосекина (баян), Дарьи Масловой (фортепиано) и Анастасии Чижевской (вокал).

Многочисленные зрители с восторгом приветствовали блестящее выступление юных талантов! По окончании программы преподавателей и воспитанников наградили памятными подарками.

