Коллектив барабанщиков из Красногорска принял участие в концерте в Анапе
Фото - © пресс-служба администрации г.о. Красногорск
Образцовый коллектив «Ансамбль «Знаменские барабанщики» от МБУК «МЦДК» выступил в центре культуры «Родина» г. Анапа на праздничном концерте. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.
Концертную программу представили 4 коллектива — участники летней музыкальной смены «Творческая мастерская» и «Звучит духовая смена!». Каждый коллектив исполнил несколько ярких патриотических композиций, посвященных Родине.
Также в рамках мероприятия состоялись премьерные показы театрализованных концертных номеров сводного духового оркестра и сводного ансамбля ударных инструментов, подготовленные детьми во время творческой смены.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что досуг и культура — направления, которые власти региона стремятся развивать.
«Строим и обновляем парки, приводим в порядок дома культуры», — уточнил глава Московской области.