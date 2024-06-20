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Коллектив барабанщиков из Красногорска принял участие в концерте в Анапе

Образцовый коллектив «Ансамбль «Знаменские барабанщики» от МБУК «МЦДК» выступил в центре культуры «Родина» г. Анапа на праздничном концерте. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Концертную программу представили 4 коллектива — участники летней музыкальной смены «Творческая мастерская» и «Звучит духовая смена!». Каждый коллектив исполнил несколько ярких патриотических композиций, посвященных Родине.

Также в рамках мероприятия состоялись премьерные показы театрализованных концертных номеров сводного духового оркестра и сводного ансамбля ударных инструментов, подготовленные детьми во время творческой смены.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что досуг и культура — направления, которые власти региона стремятся развивать.

«Строим и обновляем парки, приводим в порядок дома культуры», — уточнил глава Московской области.