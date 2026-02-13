Книжная лавка на Невском отметит международный день книгодарения подарками и акциями

Книжная лавка писателей на Невском проспекте в феврале присоединилась к международному дню книгодарения и запустила праздничные акции для жителей и гостей Петербурга. Посетители смогут бесплатно отправить открытки и получить подарки за покупки, сообщает газета «Петербургский дневник» .

С сегодняшнего дня и по 15 февраля в одном из старейших книжных магазинов города можно бесплатно отправить открытку по почте. Акция международному дню книгодарения.

14 февраля при покупке на сумму от 1 тысячи рублей покупателям вручат подарок — книгу, сувенир или открытку.

К празднику присоединилось и издание «Петербургский дневник». В этот день в магазине пройдет акция с розыгрышем книги, выпущенной редакцией. Участникам предложат ответить на вопрос о проекте «Литературная почта», который в этом году пройдет в пятый раз. Необходимо назвать общее количество открыток, отправленных за все время существования проекта.

