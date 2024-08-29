Книга сказок жителей Одинцова попала в фонд библиотеки имени Ушинского

Книжный фонд библиотеки имени К. Д. Ушинского Российской академии образования пополнился книгой сказок жителей Одинцовского округа, которая была издана по итогам конкурса «Мы сочиняем и рисуем сказку». Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Конкурс проводится в округе ежегодно. Участниками проекта были созданы сказки и иллюстрации, которые в последствии соединили в одну общую книгу.

В этом году в конкурсе приняли участие свыше 400 местных авторов и художников, учащиеся образовательных учреждений и учреждений дополнительного образования, изо-студий и творческих объединений. Их творчество оценивали руководитель информационного центра «Библиотека имени К. Д. Ушинского» Российской академии образования Виталий Сурвилло, московский художник, график, искусствовед Иван Шумский, Член Творческого Союза художников России, художник Алексей Шилов, директор Одинцовского историко-краеведческого музея Светлана Роханова, режиссер Одинцовского Народного театра, спикер общества «Знание», член Гильдии Драматургов России Светлана Лапшина, актриса и телеведущая Галина Ледвина.

Конкурс проводится в округе с 2014 года. Его цель — поиск новых талантов и раскрытие творческих способностей среди населения.

Мероприятие проводится при поддержке администрации Одинцовского городского округа.

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