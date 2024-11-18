Книга клинского искусствоведа о Чайковском вышла в финал престижной премии

Книга клинчанки Ады Григорьевны Айнбиндер «Чему я могу научиться у Петра Чайковского» вышла во второй этап книжной премии «Выбор читателей 2024», передает слова автора Ады Григорьевны пресс-служба администрации муниципалитета.

Проголосовать за книгу, автора и издательство «Альпина. Дети» можно по ссылке: https://www.livelib.ru/bestbooks/childrens/2024

Ада Григорьевна Айнбиндер —музыковед, кандидат искусствоведения родилась в 1983 году в Клину.

Окончила Академическое музыкальное училище при Московской государственной консерватории им. П. И. Чайковского, в 2007-м — Российскую академию музыки им. Гнесиных по специальности «музыковедение». В 2010 году защитила диссертацию «Личная библиотека Чайковского как источник изучения его творческой биографии».

Книга «Чему я могу научиться у Петра Чайковского» — краткая иллюстрированная, адаптированная для детей биография Чайковского, написанная А. Г. Айнбиндер для читателей 6+.

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