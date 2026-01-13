Клуб «Мечта» организовал святочные гуляния с колядками в Нахабине

Педагоги и участники клуба «Мечта» провели святочные гуляния с колядками для жителей Нахабина, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Педагоги и участники фольклорных коллективов клуба «Мечта» исполнили рождественские колядки для жителей поселка Нахабино. В ярких костюмах с песнями они ходили по домам, славили хозяев и сеяли зерно как символ плодородия.

Традиция колядования в Нахабине существует более 15 лет. Колядовщики поздравляли жителей, собирали угощения и дарили праздничное настроение прохожим. Директор МАУ КДК «Красногорье» Вероника Андриянова отметила, что дети с нетерпением ждут Святки, чтобы принять участие в колядках.

После обхода домов участники собрались в клубе «Мечта» на фольклорную программу «Рождественское чудо». Здесь они исполнили колядки, обсудили традиции, играли в народные игры, пели и танцевали. Завершились гуляния чаепитием и дружеским общением.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что власти региона понимают, как важны Дома культуры в маленьких населенных пунктах, особенно закрытых. Он отметил важность творческого развития детей региона.

«Точек притяжения здесь не так много, и ДК становятся местами развития, занятий творчеством, хобби, отдушиной от повседневного быта, рутины. А иногда и местом для общего сбора — просмотра концертов, проведения творческих вечеров», — заявил Воробьев.