Клинские модели принимают участие в Международной Ювелирной Неделе Моды

Две клинские модели NIKA Models Полина Моторина и Вера Каминская принимают участие в Международной Ювелирной Неделе Моды Estet Fashion Week. 26-й сезон Estet Fashion Week проходит 15 — 20 ноября в Москве, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Идея создания Estet Fashion Week связана с именем великого русского модельера Вячеслава Зайцева.

В основе модного события традиционно конкурсная основа: жюри во главе с почётным председателем, «королем гламура», знаковой персоной российского шоу бизнеса Сергеем Зверевым определит победителей 26 сезона в номинациях «Лучшая коллекция одежды», «Лучший шоу-показ».

С подиума Estet Fashion Week начинали свой путь в мир моды многие известные дизайнеры.

Свои коллекции в рамках Недели моды также представят KIBOVSKAYA, Naz Maer, To be, Monze, МКМД «Адмиралтейская игла», Александра Русская, Choupette, Кенгуру, KLIMKOVA, Анна Лукьянова, А Glossier, Яна Весна, Алена Полехина, Татьяна Овчаренко, Агнеса Вольная, Oksana Slatecka, Юлия Крылова, ИриС, Lala Talyshkhanova, Таня Тузова, Елена Мур, а также участники МКМД «Адмиралтейская игла» и студенты РГУ им. А. Н. Косыгина.

В числе почетных гостей заявлены звездные гости: Сергей Зверев, всемирно изветсный итальянский оперный певец Алессандро Сафина, DJ Катя Гусева, Ирина Безрукова, Анастасия Макеева, Алена Хмельницкая, Мария Ост, Ирина Ортман, Ксения Новикова, группа «Блестящие», Маша Вебер, Наталья Гулькина, Аня Калашникова, Прохор Шаляпин, Jilav и др.

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