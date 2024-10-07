Клин вышел в финал Международной премии Russian Event Awards 2024

Клинский событийный календарь стал лучшим в полуфинале престижной Международной премии в области событийного туризма, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Сразу два лауареатских диплома получила команда Администрации городского округа Клин на поведении итогов полуфинала Russian Event Awards 2024, который состоялся в эти выходные в Ярославле.

1 место у проекта «12 месяцев — 12 фестивалей. 12 причин приехать в Клин» в номинации «Лучший муниципальный календарь туристических событий». 2 место у Фестиваля крафтовой культуры «КлинМайFest» в номинации «Лучшее событие в области гастрономического туризма в населенном пункте с численностью до 100 000 человек».

В окружном этапе Северо-Западного и Центрального федеральных округов участвовали десятки проектов. Клин запомнился не только членам жюри, но и коллегам из соседних регионов. Команда управления социально-значимых проектов администрации городского округа Клин смогла ярко представить успешные событийные проекты нашего города.

Впереди финал премии, который состоится в ноябре в Нижнем Новгороде.

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