Клава Кока рассказала о неприемлемых предложениях на пути к славе

Известная певица Клава Кока (настоящее имя Клавдия Высокова) в интервью Ксении Собчак сделала откровенное заявление о давлении, с которым она сталкивалась в начале карьеры.

Артистка призналась, что ей неоднократно поступали предложения интимного характера в обмен на обещание популярности и продвижения на сцене. По ее словам, подобные ситуации происходили еще до заключения контракта с крупным лейблом, в том числе в период работы в караоке, где приходилось иметь дело со «сомнительным контингентом».

Как добавила Клава Кока, она активно пыталась пробиться в шоу-бизнес легальными способами: ходила на кастинги и участвовала в массовках телевизионных проектов.

