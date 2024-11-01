«КлаТбище домашних жывотных» занимает первое место по продажам с 2020 года

Стивен Кинг продолжает оставаться королем ужасов в России, а его роман «КлаТбище домашних жывотных» признан самой популярной книгой в жанре хоррор, сообщает Сноб со ссылкой на федеральную сеть книжных магазинов «Читай-город».

с 2020 по 2024 год это произведение, написанное в 1983 году, стабильно занимает первое место по продажам. Интерес к роману не угасает, и в 2024 году было продано свыше 15 тысяч экземпляров, что на 17% больше по сравнению с 2023 годом.

Кроме Кинга среди популярных авторов в жанре ужасов выделяются Говард Лавкрафт, Брэм Стокер и Ширли Джексон, которые также занимают высокие позиции в продажах.

В последние годы наблюдается новый тренд в литературе ужасов — новеллизации видеоигр. В 2024 году особенно выделились новеллы, основанные на играх «Пять ночей с Фредди» и «Зайчик», которые привлекли внимание читателей и расширили границы жанра.