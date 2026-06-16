Китайские блогеры посетили Сергиев Посад для съемок о городе

Китайские трэвел-инфлюенсеры Цао Чжэнь и Доу Цзюньцзе посетили Сергиев Посад с 12 по 14 июня, чтобы подготовить серию программ о городе для многомиллионной аудитории КНР. Гости осмотрели главные достопримечательности и культурные площадки округа, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

В Сергиев Посад с рабочим визитом прибыли ведущие специалисты индустрии путешествий из Китая. Блогер-миллионник и «Золотой гид Пекина» Цао Чжэнь, у которого около 1 млн подписчиков на платформах Douyin и Red Note, и Доу Цзюньцзе — единственный топ-гид, аттестованный Минкультом КНР в Пекине, готовят серию программ о городе как одном из символов русской культуры.

Знакомство с округом началось с Блинной горы и Троице-Сергиевой лавры. Затем гости посетили источник преподобного Сергия Радонежского «Гремячий ключ», Московскую духовную академию и пещерные храмы Гефсиманского Черниговского скита. Делегация также побывала на выставке «Любовью и единением спасемся» в Сергиево-Посадском музее-заповеднике, в музее «Советского детства» и на мастер-классе по росписи матрешки в арт-пространстве «Трикотажка».

«Гремячий ключ полностью оправдывает свое название в самом лучшем, благородном смысле! Здесь ощущается невероятная природная и духовная мощь, а сам Сергиев Посад завораживает своей живописной красотой», — поделился эмоциями Цао Чжэнь.

Доу Цзюньцзе отметил, что почувствовал себя в городе как дома и сравнил характер местных жителей с традиционной китайской философией единства «неба и человека».

Визит организовали комитет по туризму города Москвы и фонд развития Сергиева Посада при информационной поддержке министерства культуры и туризма Московской области в рамках продвижения национального туристического маршрута «Золотое кольцо». Ранее блогеры посетили столицу.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе продолжат развитие туристической индустрии вокруг предприятий народных художественных промыслов.

Он добавил, что привлечение мастеров на фабрики народных художественных промыслов требует индивидуального подхода, такие мастера учатся много лет.