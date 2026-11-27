сегодня в 16:48

Китайские акробаты из America’s Got Talent впервые выступили в Минске

Акробаты сианьской труппы «Воины под боевым знаменем» впервые приехали в Беларусь и представили номер «Грезы бабочки» на «Минск-Арене», сообщает «Царьград» .

Шоу «Грани невозможного» проходит в Минске 27 и 28 ноября. Китайский коллектив сочетает традиционную акробатику и классический балет. В прошлом году его участники выступили в 20-м сезоне America’s Got Talent.

Артист Гао Хонъян рассказал, что труппа существует 60 лет. В Минске он выступает с партнершей в жанре парной мягкой акробатики.

«Это значит, что в программе нет выбросов и сложных прыжков, выступление строится на плавности движений и нашей пластичности», — пояснил Гао Хонъян.

Артисты обходятся без реквизита: создают фигуры с помощью поддержек и стоек. Световое оформление усиливает эффект порхающих бабочек. Гао Хонъян также отметил доброжелательность и отзывчивость белорусов, качество и разнообразие местных товаров.

В программу шоу входят художественная гимнастика, фигурное катание, спортивная акробатика, велоспорт BMX, роллер-спорт, силовой экстрим и пауэрлифтинг. На арене также выступят музыкальные исполнители из Беларуси и России.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.