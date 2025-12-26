Киркорову дали 6 месяцев, чтобы освободить частный берег на Москве-реке

Народному артисту России Филиппу Киркорову дали шесть месяцев, чтобы он освободил береговую полосу на Москве-реке. Росприроднадзор установил, что это место должно быть доступно для общего пользования, сообщает Mash .

Бизнесмен Глеб Рыськов подал иск в отношении Киркорова. Он заявил, что певец незаконно использует участок на берегу Москвы-реки в 4,2 тыс. кв. м. исполнитель купил его еще в 2014 году, построил там теннисный корт, качели, несколько домиков, все огородил забором.

Рыськов уверен, что землю незаконно приватизировали еще в 2003 году. Бизнесмен требует признать сделку по покупке незаконной и снести все построенное Киркоровым.

Сам предприниматель надеется в будущем использовать эту землю для благотворительного проекта по развитию туризма. Росприроднадзор провел проверку, вынес артисту предостережение и потребовал покинуть участок в течение полугода.

