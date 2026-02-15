Киркоров успокоил плачущую поклонницу и подарил ей носки в Челябинске

Певец Филипп Киркоров успокоил свою плачущую фанатку Елену во время концерта в Челябинске. Сначала артист расписался на ее плакате, а затем спел рядом одну из композиций, сообщает 74.ru .

Девушка начала плакать. Киркоров ее успокоил.

«Ты такая очаровательная, ну перестань рыдать уже. Давай я сниму», — сказал артист и взял у девушки смартфон.

Затем Киркоров спросил, как ее зовут. Та сказала, что Елена.

После этого артист подарил девушке «золотой» пакет с носками. Презент Киркорову передали на концерте в Уфе в Республике Башкортостан 14 февраля. У артиста есть традиция делать подарки с шоу собственным фанатам в разных городах.

На протяжении выступления Киркоров выходил в зал и получал цветы от фанатов. Под конец концерта поклонникам разрешили подойти к сцене поближе.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.