Кинотеатр под открытым небом «Киносад» будет работать в Горках Ленинских летом

В музее-заповеднике «Горки Ленинские» до конца лета продолжит работу кинотеатр «Киносад» под открытым небом. Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

С начала летнего сезона гости музея-заповедника «Горки Ленинские» имеют возможность смотреть отечественные и зарубежные фильмы на свежем воздухе в хорошем качестве на широком экране. Киносеансы проходят уже больше половины лета. Репертуар подбирается в соответствии с запросами и предпочтениями зрителей.

«Посещение нашего летнего кинотеатра становится привлекательным вариантом досуга для широкой аудитории, позволяя зрителям ощутить гармонию между искусством кино и окружающей природой, создавая особый эстетический опыт и уникальные впечатления», — отметил директор музея-заповедника «Горки Ленинские»Евгений Сарамуд.

Кинотеатр расположен на лужайке Французского парка в непосредственной близости от памятника архитектуры — усадьбы Горки и может вместить до 200 человек.

Кинопоказы проходят каждую пятницу и субботу в 22:00. Они продлятся до сентября. В кинотеатре создана комфортная атмосфера и предусмотрено все для приятного времяпровождения: удобные посадочные места, мягкие пледы, напитки.

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