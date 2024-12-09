Кинотеатр открыли в Удельнинском ДК «Победа» Раменского округа

Открытие кинотеатра стало возможным благодаря реализации федерального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура». По результатам конкурсного отбора в 37 субъектах Российской Федерации в 2024 году было оборудовано 93 кинозала. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

С середины лета после получения субсидии из федерального бюджета Малый зал ДК «Победа» претерпевал глобальные изменения. Здесь установили новый широкоформатный экран, современное профессиональное проекционное оборудование, звуковые системы, системы тифлокомментирования и субтитрирования для людей с ограниченными возможностями. Был обновлен внешний вид фойе перед входом в кинозал.

Уже начались ежедневные кинопоказы. В числе первых зрителей были дети участников СВО. После того, как была проведена церемония открытия, ребята получили возможность посмотреть фильм Ильи Учителя «Летучий корабль».

В скором времени будет запущен сайт кинотеатра. Сейчас здесь можно увидеть актуальное расписание сеансов.

«Потенциальная аудитория кинотеатра в ДК «Победа» — более 75 тыс. человек, проживающих в северо-западной части Раменского городского округа. Приходите в кино!» — пригласил всех желающих глава Раменского городского округа Эдуард Малышев.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.