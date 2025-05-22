Кинопоказ под открытым небом пройдет 24 мая в парке Шатуры

С начала мая в парке им. Гагарина в Шатуре работает летний кинотеатр под открытым небом, где можно отлично провести свободное время за просмотром интересного кино. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

24 мая в парке им. Гагарина продолжает свою работу проект «Кинопарк».

В программе:

17:00 — мультфильм «Большое путешествие вокруг света».

18:30 — экранизация классического произведения «Евгений Онегин».

Все желающие смогут комфортно расположиться на мягких пуфах перед большим экраном на поляне парка.

Проект «Кинопарк» был запущен в Подмосковье 9 лет назад при поддержке регионального правительства и министерства культуры и туризма Московской области. Цель проекта — предоставить зрителям возможность насладиться бесплатными уличными показами кинофильмов на больших экранах.

Вход свободный. Возрастное ограничение — 6.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.