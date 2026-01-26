«Кинопоиск» скрыл принадлежность персонажа аниме к ЛГБТ* за диагнозом ВИЧ

Онлайн-кинотеатр «Кинопоиск» подверг цензуре аниме «Врата Штейна», изменив сюжетную линию одного из персонажей. Изначально Рука Урусибара — молодой человек, предпочитающий женскую одежду и стремящийся к смене пола. В одном из эпизодов он отправляет письмо в прошлое своей матери, выражая желание родиться девочкой, но в цензурной версии он рассказывает о том, что хотел бы родиться без ВИЧ, пишет «Осторожно, новости» .

По словам Руки в оригинальной версии, его стремление стать девушкой обусловлено неудовлетворенностью своей внешностью и надеждой на обретение уверенности. Он признается, что давно об этом мечтает.

Однако в версии, представленной на «Кинопоиске», персонаж предстает девушкой, которая пишет письмо родителям о своем ВИЧ-положительном статусе и просит мать предотвратить заражение при рождении.

«Простите, но все это время я скрывала от вас один секрет: я родилась ВИЧ-инфицированной и жила с этим всю свою жизнь. Папа как-то рассказывал: когда моя мама была беременной, она сходила в маникюрный салон и там заразилась. Вот если бы можно было ее предупредить», — говорит Рука в отцензурованном варианте.

Компания Amber, занимавшаяся озвучиванием аниме, объяснила изменения необходимостью соответствия законодательству, поставив вопрос о выборе между сохранением оригинального замысла с риском юридических последствий и полным исключением персонажа.

* Международное движение ЛГБТ признано в России экстремистским и запрещено.

