«Кинопоиск» назвал дату премьеры нового фильма Гая Ричи

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«Министерство неджентльменских дел» выйдет в прокат с 13 мая

Новый фильм Гая Ричи «Министерство неджентльменских дел» выйдет в прокат с 13 мая в России, указано в релизе "Кинопоиска".

Одновременно премьера пройдет в кинотеатрах и на платформе «Кинопоиск».

Военный боевик рассказывает о якобы сверхсекретном боевом подразделении, которое отправили на миссию против нацистов.

В начале апреля Минкульт отказал «Министерству неджентльменских дел» в прокатном удостоверении из-за выхода российского фильма "Блиндаж" со схожей тематикой.