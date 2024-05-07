«Кинопоиск» назвал дату премьеры нового фильма Гая Ричи
«Министерство неджентльменских дел» выйдет в прокат с 13 мая
Фото - © «Кинопоиск» назвал дату премьеры нового фильма Гая Ричи/Кинопоиск
Новый фильм Гая Ричи «Министерство неджентльменских дел» выйдет в прокат с 13 мая в России, указано в релизе "Кинопоиска".
Одновременно премьера пройдет в кинотеатрах и на платформе «Кинопоиск».
Военный боевик рассказывает о якобы сверхсекретном боевом подразделении, которое отправили на миссию против нацистов.
В начале апреля Минкульт отказал «Министерству неджентльменских дел» в прокатном удостоверении из-за выхода российского фильма "Блиндаж" со схожей тематикой.