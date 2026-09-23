«Кинопарк» завершит сезон показами в Подмосковье 25–27 сентября

Проект «Кинопарк» проведет заключительные бесплатные сеансы в парках Подмосковья с 25 по 27 сентября. В этом году показы охватили 57 парков в 36 муниципальных образованиях, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

За сезон в рамках проекта «Кинопарк» состоялось около 450 бесплатных сеансов под открытым небом. Их посетили более 22,6 тыс. зрителей. Весной и летом в парках показывали российские художественные и анимационные фильмы, в том числе для семейной аудитории: «Авиатор», «Маша и Медведи», «Артек. Сквозь столетия», «Про людей и про войну» и другие. Перед показом исторической картины «Аманат» прошла творческая встреча. Посетители парков также посмотрели первые две серии российского сериала «Малахит».

25 сентября в 19:30 в парке «Пестовский» в Балашихе покажут фильм «Левша». 26 сентября в 15:00 в ПКиО «Бронницкий луг» в Бронницах состоится показ фильма «Правила Филиппа», в 19:30 в парке «Пехорка» в Балашихе — фильма «Аманат», а в 20:00 в ПКиО «Скитские пруды» Сергиево-Посадского округа — фильма «Левша».

В заключительный день сезона, 27 сентября, в 19:00 в ПКиО «Бронницкий луг» покажут «Дополнительное время», а в 19:30 в парке «Пестовский» в Балашихе — «Аманат». Дата и время сеансов могут меняться из-за погоды. Актуальное расписание публикуют на официальных ресурсах парков и сайте проекта.

«Кинопарк» стартовал в 2016 году, в Год российского кино, и десять лет реализуется при поддержке министерства культуры и туризма Московской области. Мероприятия организованы при информационной поддержке министерства и автономной некоммерческой организации «Московская областная дирекция по развитию парков» (АНО «МосОблПарк»).

В рамках нацпроекта «Семья» в разных регионах страны открываются пространства для семейного отдыха. А молодым россиянам от 14 до 22 лет доступна Пушкинская карта. Каждый год на нее начисляется 5 000 рублей на билеты в театры, музеи и на концерты, из которых до 2 000 рублей на можно потратить на поход в кино.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность обустройства парков и организации там мероприятий.

«Считаю эту работу важной, как и наполнение парков всем, что радует человека, что позволяет ему проводить там больше времени. <…>. Все это — важная работа, и я благодарен, что такую работу успешно проводят наши коллеги, но всегда есть, к чему стремиться», — сказал Воробьев.