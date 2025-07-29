Кинокритик усомнился в том, что роль Левитана подходит Марку Эйдельштейну

Он усомнился в том, что Эйдельштейну подойдет эта роль, и ему удастся точно передать образ Левитана.

«Это все равно, что пытаться сову натянуть на глобус. Да, между Левитаном и Эйдельштейном есть некие общие черты, и гипотетически молодое дарование может осилить эту роль, но тут придется очень сильно попотеть», — отметил Шнейдеров.

Он подчеркнул, что основная проблема может заключаться в воссоздании уникальной манеры речи и тембра голоса, присущих Левитану.

«Простите, но вся советская страна знала этот коронный, разносящий все на своем пути, громогласный тембр. И повторить его у молодого Эйдельштейна вряд ли получится, если только не прибегнуть к помощи искусственного интеллекта — тогда и вовсе не нужно напрягаться, но и интерес зрителя пропадет. Потому что люди хотят увидеть завораживающее преображение, где будет и внешность, и голос, идентичные подлиннику», — поделился кинокритик.

Вместе с тем, Шнейдеров допустил возможность успешного исполнения роли, учитывая предыдущий опыт Эйдельштейна в воплощении исторических личностей.