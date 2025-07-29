Кинокритик усомнился в том, что роль Левитана подходит Марку Эйдельштейну
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Актер Марк Эйдельштейн готовится сыграть роль легендарного советского диктора Юрия Левитана. Продюсер Рубен Дишдишян объявил о планах создания биографического фильма, посвященного этой знаковой фигуре. Кинокритик Давид Шнейдеров выразил мнение, насколько убедительно молодой актер сможет воплотить образ диктора, сообщает Общественная Служба Новостей.
Он усомнился в том, что Эйдельштейну подойдет эта роль, и ему удастся точно передать образ Левитана.
«Это все равно, что пытаться сову натянуть на глобус. Да, между Левитаном и Эйдельштейном есть некие общие черты, и гипотетически молодое дарование может осилить эту роль, но тут придется очень сильно попотеть», — отметил Шнейдеров.
Он подчеркнул, что основная проблема может заключаться в воссоздании уникальной манеры речи и тембра голоса, присущих Левитану.
«Простите, но вся советская страна знала этот коронный, разносящий все на своем пути, громогласный тембр. И повторить его у молодого Эйдельштейна вряд ли получится, если только не прибегнуть к помощи искусственного интеллекта — тогда и вовсе не нужно напрягаться, но и интерес зрителя пропадет. Потому что люди хотят увидеть завораживающее преображение, где будет и внешность, и голос, идентичные подлиннику», — поделился кинокритик.
Вместе с тем, Шнейдеров допустил возможность успешного исполнения роли, учитывая предыдущий опыт Эйдельштейна в воплощении исторических личностей.