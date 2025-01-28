Кинокритик опроверг связь Питта с отсутствием Джоли в номинантах на «Оскар»

Кинокритик Шнейдеров: Питт никак не связан с отсутствием Джоли на премии «Оскар»

Кинокритик Давид Шнейдеров прокомментировал отсутствие американской актрисы Анджелины Джоли среди номинантов на премию «Оскар», отметив, что обвинять в этом ее экс-супруга, актера Брэда Питта, неуместно, сообщает NEWS.ru .

Шнейдеров назвал такие подозрения «собачьим бредом». Он сомневается, что действительно тысячи человек поддерживают Питта.

«6000 киноакадемиков, среди которых есть русские, англичане, поддерживают Брэда Питта? Это ересь», — отметил кинокритик.

Он также объяснил, почему Джоли была номинирована на «Золотой глобус» за роль оперной певицы Марии Каллас в фильме «Мария». По словам Шнейдерова, хотя и «Оскар», и «Золотой глобус» являются престижными наградами, они имеют разную природу. «Золотой глобус» — приз иностранной прессы, а «Оскар» — американской киноакадемии, и разные люди выбирают лауреатов.

Критик также высказал мнение, что Джоли не везет с режиссерами, вспомнив ее успешную игру в фильме «Подмена» Клинта Иствуда в 2008 году, где та показала удивительное актерское мастерство.