Кинокритик опроверг связь Питта с отсутствием Джоли в номинантах на «Оскар»
Фото - © РИА Новости
Кинокритик Давид Шнейдеров прокомментировал отсутствие американской актрисы Анджелины Джоли среди номинантов на премию «Оскар», отметив, что обвинять в этом ее экс-супруга, актера Брэда Питта, неуместно, сообщает NEWS.ru.
Шнейдеров назвал такие подозрения «собачьим бредом». Он сомневается, что действительно тысячи человек поддерживают Питта.
«6000 киноакадемиков, среди которых есть русские, англичане, поддерживают Брэда Питта? Это ересь», — отметил кинокритик.
Он также объяснил, почему Джоли была номинирована на «Золотой глобус» за роль оперной певицы Марии Каллас в фильме «Мария». По словам Шнейдерова, хотя и «Оскар», и «Золотой глобус» являются престижными наградами, они имеют разную природу. «Золотой глобус» — приз иностранной прессы, а «Оскар» — американской киноакадемии, и разные люди выбирают лауреатов.
Критик также высказал мнение, что Джоли не везет с режиссерами, вспомнив ее успешную игру в фильме «Подмена» Клинта Иствуда в 2008 году, где та показала удивительное актерское мастерство.