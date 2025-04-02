Кино, концерты и спорт: «Мосбилет» подберет персональную подборку событий

Руководитель департамента культуры Москвы Алексей Фурсин заявил, что в сервисе «Мосбилет» жители столицы могут нажать кнопку «Настроить подборку рекомендаций» и получить список событий в городе по интересам, сообщает «Царьград» .

Для этого необходимо ввести информацию о своих увлечениях. На главной странице сайта можно найти анонсы спектаклей, концертов, выставок, лекций, экскурсий и кинопоказов, а также спортивных и бесплатных мероприятий для детей разного возраста.

«Сервис „Мосбилет“ дает возможность каждому найти занятия по душе. Жители и гости города могут самостоятельно настроить список рекомендаций. После этого алгоритмы подберут несколько наиболее подходящих под этот запрос событий. Персональная подборка доступна всем жителям и гостям столицы без ограничений», — заявили в пресс-службе департамента.

При подборе мероприятий для детей можно указывать возрастную категорию: до 6 лет, от 6 до 12 и старше 12.