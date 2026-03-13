Казанский музей казней и пыток пугает детей жуткими листовками

Казанский музей казней и пыток снова пугает детей. Учреждение опять начало раздавать листовки с жуткими изображениями и названиями наркотиков без маркировки «18+», сообщает Mash Iptash .

В декабре прошлого года УФАС по Республике Татарстан запретило музею раздавать флаеры. На них были изображены орудия пыток и колбы с названиями наркотиков. При этом маркировки «18+» на них не было.

Однако родителей это не смущало, они водили несовершеннолетних полюбоваться пугающей экспозицией, тем более вход для детей до 6 лет бесплатный, а галерея находилась прямо возле детского кафе. Тогда музей заплатил штраф 4 тыс. рублей за флаеры, а остатки без пометки сотрудники сожгли.

Теперь же ситуация повторяется. Колб с наркотиками на флаерах уже нет, но все остальное — присутствует. Руководство музея недоумевает, как снова появились листовки без маркировки. По их словам, старую партию, за которую пришлось заплатить штраф, действительно сожгли.

В материале РИАМО читайте о музеях, в существовании которых даже сложно поверить.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.