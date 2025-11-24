Каширские долголеты узнали много нового об Узбекистане

В клубе «Активное долголетие» в Кашире состоялось очередное занятие в рамках цикла занятий «Традиции в истории стран», которое провела инструктор по труду Светлана Свобонас. Оно было посвящено Узбекистану, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Во время него Светлана Вячеславовна рассказала много интересных фактов о таких древних городах, как Бухара, Самарканд, Коканд и других, а также традициях Узбекистана в целом. А, чтобы придать этому «путешествию» еще больше колорита, все участницы клуба пришли на занятие в тематических нарядах. Звучала узбекская музыка, были расставлены детали интерьера, связанные с Узбекистаном, на столе было угощение.

Идея создания таких занятий принадлежит заведующей Каширским отделением «Активное долголетие» Татьяне Симоновой. Надо сказать, что такая «поездка» в другую страну стала уже второй для каширских долголетов. Во время первой они «отправились» в Китай.

Такие тематические занятия-путешествия в каширском клубе «Активное долголетие» обязательно будут продолжены. А вот какую страну выберут для этого в следующий раз — пока держат в секрете.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.