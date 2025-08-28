Каширянка Арина Никифорова стала второй на конкурсе «Новая Волна» в Казани

Арина завоевала звание Лауреата II степени — почетное второе место в серьезном творческом состязании.

Звание Лауреата подтверждает высокий уровень мастерства и таланта. Это признание того, что Арина вошла в тройку лучших участников, продемонстрировав, исключительную технику исполнения, артистизм и харизму и профессиональный подход к музыке.

Особые моменты триумфа Арины Никифоровой на конкурсе «Новая Волна 2025» стали яркими и незабываемыми. Во время этого грандиозного события Арина прошла по красной дорожке, что стало символом ее высокого статуса и признания в мире шоу-бизнеса. В ходе конкурса она встретилась с легендарным Игорем Крутым, что стало для нее вдохновляющим и важным моментом. Общение со звездами российской эстрады позволило ей получить ценные советы и зарядиться энергией для дальнейших выступлений.

Выступление на главной сцене «Новой Волны 2025» стало кульминацией ее творческого пути на этом конкурсе. Этот момент навсегда останется в памяти Арины как вершина её профессиональных достижений.

Путь к победе был непростым и требовал полной отдачи. Ежедневные тренировки и репетиции помогли ей отточить каждую ноту, а работа над голосом и техникой исполнения сделала ее выступление безупречным. Постоянное совершенствование артистического мастерства стало залогом ее успеха.

Впечатляющий опыт, полученный во время конкурса, включает участие в мастер-классах с известными артистами — Алексеем Чумаковым и Полиной Гагариной. Высокие оценки жюри — 9, 9, 10 баллов — подтверждают высокий уровень её исполнения. Открытие конкурсной программы стало ещё одним важным этапом её творческого пути.

За этот значимый успех стоит поблагодарить целеустремленность и трудолюбие самой Арины, а также профессионализм её руководителя — заслуженного работника культуры Московской области Анны Викторовны Дорофеевой. Неоценимую поддержку оказали близкие и наставники, которые верили в её талант.

