Картина XVII века ушла с молотка в шесть раз дороже стартовой цены

сегодня в 01:57

Полотно Питера Пауля Рубенса «Христос на кресте», которое почти четыре столетия считалось утраченным, обнаружено в парижском особняке во время инвентаризации наследства, сообщает «КоммерсантЪ» .

Аукционист Жан-Пьер Осена нашел работу размером 105,5×72 см в спальне, после чего экспертиза подтвердила ее подлинность.

На торгах в Версале картина 1613 года была продана за 2,94 млн евро при начальной оценке в 500 тыс.

Историки пока не установили, как именно работа фламандского мастера попала во Францию. Находка стала одним из самых значимых открытий в мире искусства за последние годы.

