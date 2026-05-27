Карен Шахназаров встретился с жителями Лобни 26 мая

Творческая встреча с режиссером и сценаристом Кареном Шахназаровым прошла 26 мая во Дворце культуры «Чайка» в Лобне в рамках фестиваля «Русская классика», который в этом году проводится в 30-й раз, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Глава городского округа Анна Кротова приветствовала гостей и подчеркнула значимость культурного наследия и вклад режиссера в развитие отечественного кино. По ее словам, фестиваль, посвященный русскому слову, стал важной площадкой для диалога с выдающимися деятелями искусства.

«Карен Шахназаров — режиссер огромного таланта и удивительного вкуса. Его работы учат думать, чувствовать, любить родную историю и язык. Отрадно, что в рамках нашего фестиваля Карен Георгиевич нашел время приехать в Лобню», — подчеркнула Анна Владимировна.

Во время встречи зрители услышали личные истории и размышления мастера о творческом пути, задали вопросы и обсудили кино, театр и современные тенденции в искусстве. Фестиваль «Русская классика» проходит в Лобне в юбилейный тридцатый раз.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что досуг и культура — направления, которые власти региона стремятся развивать.

«Строим и обновляем парки, приводим в порядок дома культуры», — уточнил глава Московской области.