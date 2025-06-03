«Капитанскую дочку» напишут мелом на набережной Дубны ко дню рождения Пушкина

Ежегодная международная акция «Пушкин в городе» пройдет в Дубне. 7 июня в 18:00 на Комсомольской набережной дубненцам и гостям города предлагают объединиться и всем вместе написать на асфальте ни много ни мало — «Капитанскую дочку» Александра Сергеевича Пушкина. Акция посвящена дню рождения великого поэта. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Родина международной акции как раз Дубна. Именно здесь в 2013 году, 12 лет назад, ее придумала и провела Мария Климова, тогда — сотрудница Универсальной библиотеки Объединенного института ядерных исследований. Сейчас проект в Дубне координирует житель города Алексей Копейкин.

«В этом году акция в Дубне будет проходить в 13 раз! Мы проведем одно действо общее, объединяющее: будем писать на асфальте набережной «Капитанскую дочку» в одну длинную строчку вдоль велосипедной полосы. Каждый участник пишет по желанию одно слово или одно предложение», — делится планами Алексей.

В результате, по замыслу автора, должны получить «бусы или ожерелье»: длинная цепочка прозы, на которую нанизаны «бриллианты и жемчужины» из творчества Пушкина.

«Замечательная народная инициатива, которую подхватили многие горожане и которая еще раз подчеркивает статус Дубны как наукограда», — подчеркнул глава Дубны Максим Тихомиров.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.