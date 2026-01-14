«Как же надоело вас хоронить»: Штурм вспомнила слова Золотовицкого о близких

Актер и руководитель Школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий славился своим безграничным человеколюбием и душевным отношением к каждому. Певица Наталья Штурм, долгие годы знавшая его лично, поделилась в социальных сетях своими воспоминаниями, приведя его цитату, отражающую боль утраты, сообщает «Царьград» .

«„Как же надоело вас хоронить…“. Эти слова вместе с его голосом отражали всю серьезность потерь любимых друзей и коллег», — отметила она, вспоминая фразу, сказанную Золотовицким на похоронах его друга, режиссера Дмитрия Брусникина.

Певица рассказала об их знакомстве во время работы над проектами на Центральном телевидении. Она с нежностью вспоминала его уникальное обаяние и теплоту души, подчеркнув, что Золотовицкий был «другом всех» и выделялся огромной любовью к окружающим.

Народный артист России Игорь Золотовицкий скончался 14 января на 65-м году жизни. Актер был экстренно доставлен в хирургическое отделение из-за внезапного ухудшения здоровья, вызванного онкологическим заболеванием. Церемония прощания пройдет в Московском художественном театре им. А. П. Чехова.

