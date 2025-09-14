Как Химки отметили День города

К праздничной дате 13 сентября в Химках подготовили десятки мероприятий. Для жителей и гостей округа организовали спортивные состязания, фестивали, музыкальные программы и другие активности, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Главной площадкой традиционно стал парк Толстого. Все желающие могли принять участие в творческих мастер-классах, фестивалях урожая и уличного искусства, спортивных состязаниях и патриотической акции «Письмо солдату». Ярким финалом вечера стал праздничный концерт с участием местных коллективов.

«День города — это не просто праздник, а символ единства и силы нашего округа. Сегодня мы видим, что традиции и энергия молодых, творчество и любовь к родному краю соединяются во имя будущего Химок. Наш город развивается благодаря каждому жителю, и именно в таких праздниках проявляется дух настоящего единства», — подчеркнула лидер Движения общественной поддержки Алина Шалимова.

Праздничные программы прошли в сквере Марии Рубцовой, Домах культуры «Контакт» и «Фирсановка», а также в Центре информационной, культурно-досуговой и спортивной деятельности в деревне Брехово.

«Когда видишь, как на празднике собираются семьи, дети бегают по парку, спортсмены выкладываются на поле, понимаешь — Химки живут людьми. Именно энергия и единство жителей делают наш город сильным», — отметил муниципальный депутат Алексей Федоров.

Важной частью праздника стал традиционный кубок женских команд «ДаМы в спорте». Жителей ожидали захватывающие футбольные поединки, открытые тренировки, спортивные конкурсы, музыкальные выступления и мастер-классы. Для любителей спорта также провели открытую тренировку по боксу, турниры по футболу и фехтованию и другим видам спорта.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.