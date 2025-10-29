Юрист семьи Картрайта считает, что прокурор запросил «достойный срок» для Кохал

В ходе судебного процесса по делу об убийстве рэпера Энди Картрайта (настоящее имя — Александр Юшко) прокурор запросил для его вдовы, Марины Кохал, наказание в виде 13 лет заключения в колонии. Антон Кобит, представляющий интересы семьи погибшего, отметил, что считает предложение прокурора «достойным сроком» за совершенное преступление, сообщает Газета.ru .

«13 лет — достойный срок за содеянное», — подчеркнул адвокат.

В июле 2020 года в квартире на Невском проспекте были обнаружены останки Энди Картрайта, упакованные в пакеты и помещенные в холодильник. Некоторые из его внутренних органов были постираны в стиральной машине. Марина Кохал призналась в содеянном, утверждая, что пыталась таким образом скрыть следы смертельной передозировки наркотиками, которая, по ее словам, была позорной для мужа. Однако результаты судебно-медицинской экспертизы не выявили присутствия каких-либо запрещенных веществ в организме музыканта.

В октябре 2021 года Кохал была помещена под домашний арест, оставаясь в статусе обвиняемой по уголовному делу. В августе 2024 года мера пресечения в отношении вдовы была смягчена, ей был назначен запрет на определенные действия.

29 октября прокуратура Санкт-Петербурга сообщила о завершении прений по уголовному делу Кохал. Ее обвиняют в убийстве и надругательстве над телом покойного. По версии следствия, 24 июля 2020 года она ввела смертельную инъекцию мужу. По данным прокуратуры, это привело к развитию у жертвы шокового состояния и острой гипоксии, что повлекло за собой смерть артиста на месте.

Следствие установило, что для сокрытия следов преступления подсудимая использовала пилу-ножовку и нож. Она расчленила тело Картрайта, уничтожила часть его внутренних органов и подвергла фрагменты тела воздействию низких температур, влаги и соли.

В ходе прений государственный обвинитель Алексей Полторак, старший прокурор уголовно-судебного управления прокуратуры Санкт-Петербурга, предложил суду признать Кохал виновной и приговорить ее к 13 годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.