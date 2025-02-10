Недавние обвинения Леди Гаги в адрес российской певицы Zivert привлекли внимание, однако ситуация выглядит запутанной и неясной. Юрист Александр Добровинский, прокомментировав эту ситуацию, отметил, что у западной звезды нет четких доказательств для своих утверждений о плагиате клипа для Tom Ford, сообщает Общественная Служба Новостей .

По его словам, факты пока отсутствуют, и без весомых доказательств разговоры об обвинениях остаются не более чем слухами. Для начала судебного разбирательства Леди Гаге необходимо привлечь независимых экспертов, которые могли бы оценить работы обеих артисток и установить, есть ли основания для обвинений.

Добровинский уверен, что на данный момент заявления выглядят нелепо и неуместно, что снижает репутацию Гаги. Кроме того, он подчеркнул, что у Zivert нет причин для беспокойства, так как в таких спорах требуется тщательное исследование, и пока что обвинения не имеют под собой прочной основы.

«Пока же эти обвинения выглядят смешно, несколько бредово и не делают никакой чести Леди Гаге», —заявил юрист.