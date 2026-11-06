Юрий Лоза заявил, что телевидению не хватает таких артистов, как он

Юрий Лоза раскритиковал российское телевидение и дал понять, что на сцене и экранах не хватает артистов с его качествами, сообщает Общественная Служба Новостей .

По мнению певца, выдающиеся исполнители остались в тени или ушли из жизни, а их место заняли люди со связями. Лоза считает, что современное телевидение невозможно смотреть.

«Большинство либо в тени, либо ушли из жизни. А в телевизор приглашают тех, у кого есть связи и нет ни капли таланта. Это мракобесие, честно говоря. Из любого ничтожества за несколько миллионов делают раскрученную звезду. Такую личность начинают пиарить, с ее лицом создают мерч, рекламу, создают ток-шоу с ее участием. И все, механизм зарабатывания денег запущен. Пока лицо такого существа будет мелькать везде — доход и рекламные контракты обеспечены. И неважно, талантлив человек или нет, голос подкрутят тюнингом и искусственным интеллектом. Одни поющие головы везде», — сказал певец.

Автор хита «Маленький плот» намекнул, что телевидению и сцене нужны такие исполнители, как он: с харизмой, музыкальным вкусом и умением петь.

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