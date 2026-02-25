Юрий Лоза рассказал, как смог бросить курить в 40 лет

Певец Юрий Лоза поделился, что смог отказаться от курения к 40 годам после 25 лет зависимости. Артист постепенно сокращал количество сигарет и полностью бросил в свой день рождения, сообщает Общественная Служба Новостей .

«Смолить я начал еще в 9 классе. Тогда считалось, что сигарета придает тебе мужественности и взрослости. Конечно, я втянулся и курил почти четверть века — около 25 лет. Да, я понимал, что это вредно, что это вредит моему здоровью, также эта привычка влияет на голос, на связки», — рассказал артист.

Переломный момент наступил накануне 40-летия. Лоза решил действовать постепенно: сначала выкуривал по две пачки в день, затем сократил до одной и в течение года снижал количество сигарет.

В свой день рождения певец затянулся последней сигаретой и отказался раз и навсегда. С 40 лет он больше не курит.

Лоза добавил, что первые месяцы дались тяжело. Артист принимал препараты от никотиновой зависимости и переживал сильную тягу.

«Мне даже сны снились о сигаретах», — отметил музыкант.

По его словам, спустя несколько месяцев состояние стабилизировалось, и уже 20 лет он живет без табака.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.