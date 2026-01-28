Юрий Лоза назвал популярные хиты простыми кричалками
Фото - © Leo Medvedev/Лев Леонидович Медведев/Wikipedia.org
Музыкант Юрий Лоза заявил, что популярные песни «Вите надо выйти», «Незабудка» и «Матушка-земля» являются обычными кричалками, сообщает Общественная Служба Новостей.
Он прокомментировал современные хиты, которые набрали популярность в последние годы. По мнению музыканта, композиции «Вите надо выйти», «Незабудка» и «Матушка-земля» не отличаются музыкальной сложностью.
«Это обычные кричалки, которые легко запоминаются, но не несут в себе глубокой смысловой или музыкальной нагрузки», — пояснил Лоза.
Музыкант отметил, что подобные песни быстро становятся популярными благодаря простоте и повторяющимся мотивам. Однако, по его мнению, они не могут считаться полноценными музыкальными произведениями.
