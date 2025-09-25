Юных мытищинцев приглашают на занятия в литературную мастерскую

В Мытищах продолжается набор в литературную мастерскую «Слово». Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

На бесплатные занятия приглашаются ученики 7-8 классов, занимающиеся литературным творчеством, любящие читать и узнавать что-то новое.

Воспитанникам литмастерской предлагаются:

— уроки литературного мастерства;

— обсуждение авторских произведений;

— читки;

— лекции;

— занятия по редактированию и анализу текстов;

— участие в творческих вечерах;

— встречи с интересными людьми;

— дискуссионные столы;

— выездные мероприятия и встречи выходного дня;

— игровые дни.

Встречи проходят по вторникам с 18:30 до 20:30 и по пятницам с 17:30 до 20:00 в Центральной библиотека им. Кедрина по адресу: г. Мытищи, ул. Летная, д. 14 к. 1.

Задать вопросы и записаться можно по телефону: 8 (915) 486-45-38.

