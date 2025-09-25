Юных мытищинцев приглашают на занятия в литературную мастерскую
Фото - © Пресс-служба городского округа Мытищи
В Мытищах продолжается набор в литературную мастерскую «Слово». Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.
На бесплатные занятия приглашаются ученики 7-8 классов, занимающиеся литературным творчеством, любящие читать и узнавать что-то новое.
Воспитанникам литмастерской предлагаются:
— уроки литературного мастерства;
— обсуждение авторских произведений;
— читки;
— лекции;
— занятия по редактированию и анализу текстов;
— участие в творческих вечерах;
— встречи с интересными людьми;
— дискуссионные столы;
— выездные мероприятия и встречи выходного дня;
— игровые дни.
Встречи проходят по вторникам с 18:30 до 20:30 и по пятницам с 17:30 до 20:00 в Центральной библиотека им. Кедрина по адресу: г. Мытищи, ул. Летная, д. 14 к. 1.
Задать вопросы и записаться можно по телефону: 8 (915) 486-45-38.
