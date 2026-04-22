«Юных девушек играть сложнее»: Шахнович рассказала о работе над «Берегами любви»

Актриса и певица Евгения Шахнович исполнила главную роль в сериале «Берега любви», который выходит 27 апреля на телеканале «Домашний». Она рассказала о работе над образом и закулисье профессии, сообщает «Вечерняя Москва» .

В проект Шахнович пригласили на пробы главной героини Насти. По словам актрисы, сначала роль показалась ей не совсем органичной, однако возможность поработать с режиссером Екатериной Двигубской стала решающей.

Героиня появляется в трех возрастах — в 18 лет, около 30 и после 40. Самым сложным периодом актриса назвала юность.

«Юных девушек играть сложнее», — призналась Шахнович.

Она пояснила, что всегда выглядела взрослее своего возраста, поэтому образы зрелой Насти ей ближе. Дополнительную сложность добавил исторический контекст: действие разворачивается сто лет назад.

Шахнович отметила, что эмоциональные сцены часто проживала через музыку. Саундтреком к сериалу стала народная песня в ее исполнении, а пение героини — идея самой актрисы.

Говоря о детях, она подчеркнула, что не спешит вводить сына и дочь в профессию. По ее мнению, в кино лучше приходить с окрепшей психикой и после получения образования.

Актриса добавила, что карьеры певицы и актрисы для нее равнозначны, но во время крупных съемок она отказывается от концертов, чтобы сохранить баланс и силы.

