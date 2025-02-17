Юные жители Подмосковья стали победителями международного конкурса рисунков
Фото - © Пресс-служба администрации Подольска
Воспитанники ДК «Октябрь» в Подольске стали победителями и призерами международного конкурса рисунков «Мир животных», который прошел в Уфе, сообщает пресс-служба администрации округа.
В нем приняли участие 13 юных художников изостудии «Колорит». Любовь к своим питомцам помогла ребятам достоверно передать характер и внутреннюю красоту четвероногих друзей.
Всего 12 подольчан стали победителями и призерами конкурса.
Гран-при получила Варвара Морозова за работу «Мой ласковый и нежный зверь».
Лауреатами I степени стали Карина Трубачева, Риана Кацапенко, Дина Тинчурина, Аяна Жаанбаева, Вера Кусачева, Милана Романенкова и Софья Ракитова.
Лауреатами II степени выбрали Полину Корпусеву и Ивана Замураева. Лауреатами III степени назвали Варвару Егурнову и Богдану Попик.
Ребята занимаются у педагога Натальи Хлоповой. Работы подольчан в апреле представят на конкурсе-фестивале «Юные таланты» в Подольском выставочном зале.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что в регионе работает большое количество сильных педагогических коллективов.
При этом, по словам главы региона, система образования Подмосковья постоянно развивается.