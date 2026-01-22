Юные жители Дмитровского округа приняли участие в лазертаг-сражении 21 января

21 января в молодежном центре «Семеновский» Дмитровского округа прошла командная игра в лазертаг для школьников, сообщает пресс-служба администрации Дмитровского округа.

Молодежный центр «Семеновский» совместно с «Серебряными волонтерами» организовал для детей тактические сражения в формате лазертага. Участники разделились на команды и соревновались по различным сценариям, включая «Захват флага» и «Освобождение заложника». Перед началом игры все прошли инструктаж по безопасности и основам тактики, а инструктор подробно объяснил правила и работу оборудования.

Во время матчей команды демонстрировали стратегическое мышление, быструю реакцию и слаженность действий. Финальные раунды отличались особой напряженностью и зрелищностью. Несмотря на морозную погоду, участники проявили высокий уровень активности.

Организаторы отметили, что такие мероприятия способствуют развитию командного духа, лидерских качеств и популяризации здорового образа жизни среди молодежи. Один из участников поделился, что благодаря регулярным играм научился просчитывать ходы и работать в команде.

Заместитель главы округа Ирина Костышина подчеркнула, что центр постоянно расширяет линейку подобных мероприятий, чтобы каждый ребенок мог найти занятие по интересам. Следующая лазертаг-битва пройдет в ближайшее время.

Для справки: лазертаг — командная игра, имитирующая боевые действия с использованием безопасных лазерных бластеров и сенсоров на жилетах. Игра не требует расходных материалов и сочетает спорт, отдых и тактическое мышление.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.